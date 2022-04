Frédérique Dolbeau LE PÉRISCOP

Presco RH - C'est un ingénieur Ressources Humaines à vos côtés



«La grandeur d'un métier est peut être avant tout d'unir les hommes.

Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines.»

A. de St Exupéry



Pour en savoir plus : 06 42 13 25 55 http://www.leperiscop.fr/entrepreneurs/presco-rh/



Presco RH membre fondateur Le Périscop https://leperiscop.fr/



Votre vision de l'entreprise va changer ....



Mes compétences :

Les chiffres et le juridique de la gestion sociale

Ressources humaines

Gestion

Conseil

Contrat de travail

Formation

Bureau d'études

Paie

Gestion hôtelière

Droit du travail

Organisation du travail