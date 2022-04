Frédérique DOURZAL

S'occuper seul d'un bien immobilier en location de courte durée n'est pas toujours aisé, il faut être disponible, avoir les connaissances juridiques, être réactif et idéalement sur place...

Forte de mes expériences, de mon aisance commerciale, de ma recherche de satisfaction de la relation client et compte-tenu de l'évolution touristique de la ville de Bordeaux et du marché de la location de courte durée, j'ai donc souhaité créer un concept alliant le service de la location saisonnière à celui de conciergerie.



Easygroom répond aux besoins des personnes qui manquent de temps ou ne sont pas sur place pour réaliser l'intendance de leur bien loué en courte durée, la conciergerie vient compléter l'offre de services.



Mes compétences :

Développement commercial

Communication

Gestion de la relation client