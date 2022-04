Frédérique DRAVENY

Coach certifiée

Expertise en évolution professionnelle



« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à voir avec de nouveaux yeux. »

Marcel Proust





Après un parcours professionnel de 15 ans dans la banque et quatre expatriations, je me suis formée au coaching et spécialisée dans l’accompagnement des dirigeants, des cadres et des managers dans leur évolution professionnelle : Coaching individuel et Transition professionnelle (outplacement).



Mon approche, bienveillante sans être complaisante, est totalement opérationnelle, centrée sur le résultat et s’appuie sur une compréhension des processus relationnels et des mécanismes et enjeux des entreprises.

Grâce à la pertinence de mes questions, à ma curiosité à comprendre ce qui anime mon client, aux hypothèses que j’émets pour ouvrir le champ des possibles, aux feedbacks que je renvoie, à ma confrontation positive, je permets à mon coaché de trouver son propre chemin pour atteindre son objectif. Dans une atmosphère où règnent le sourire et la convivialité.



En coaching individuel, j’accompagne régulièrement sur les thèmes suivants :

• L’efficacité professionnelle (Prise de poste, management, gestion du stress…)

• La Relation interpersonnelle (Ecoute, communication, situation de tensions, entretiens…)

• L’accompagnement à l’expatriation et au retour d’expatriation

En transition professionnelle, j’accompagne dans l’élaboration de projets professionnels réalistes : bilan personnel et professionnel, création d’outils de communication (CV, lettre, pitch, réseaux sociaux), définition d’une offre de compétences et d’une stratégie de campagne (entreprises cibles, réseau…)



Certifiée Coach ACC par l’International Coaching Federation, CCTI - Indicateur Typologique Cailloux-Cauvin (équivalent du MBTI), Praticienne PNL (Programmation Neuro-Linguistique), art 101 AT (Analyse transactionnelle)

Formation au coaching : Core essential Program, Coach U (école américaine), Systémique et Coaching d’équipe de Métasystème, Accompagnement individuel d’International Mozaïk

DEA Economie et Finance Internationales - Paris Dauphine



Mes compétences :

Outplacement

Bilan de compétence

Coach

Coaching

Organiser et développer nouvelles activités

OPCVM

Asset Management

Analyse transactionnelle

CCTI (équivalent MBTI)

PNL