Cadre commercial et formateur en techniques de communication chez Procter & Gamble pendant 28 ans, j'ai crée en 2012 ma structure de formation en techniques de communication orale.

Praticien PNL (Programmation Neuro Linguistique) , hypnothérapeute et formé à la Process Com , j'interviens auprès d'établissements d'enseignement supérieur afin de préparer les étudiants aux examens oraux et optimiser ainsi leur chance de succès.