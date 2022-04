Frédérique FIALEIX

La communication est mon cœur de métier, c’est aussi mon métier de cœur.

Ma valeur ajoutée : la polyvalence et une vision à la fois opérationnelle et stratégique des enjeux de communication de l’entreprise.

Professionnelle confirmée, mon profil généraliste me permet d'aborder les problématiques de communication externe et interne au sein de l'entreprise.

Mon projet professionnel : engager mes valeurs et mes compétences dans une mission globale de communication.



Mes compétences :

Stratégie de communication

Gestion de projets

Création

Conseil en communication

Coordination

Management