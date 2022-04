Fabienne LANCINI-OLIVIER

PME-PMI, je fais la grandir la brillance de votre communication.



+ 20 ans en agence de communication où je manage la stratégie de communication et le déploiement des opérations pour différentes marques BtoB et BtoC.

L’envie d’avoir un relationnel plus étroit avec mes clients, de construire des échanges de qualité, d’apporter de la simplicité et plus de sérénité, devient dominante et je me positionne alors comme consultante indépendante.

Depuis j’accompagne les entreprises, mais aussi quelques agences, en leur apportant l’œil et la fraicheur externes pour proposer une démarche plus innovante, construire une équipe agile, manager des projets sur des délais serrés.



AUDIT - ROAD MAP STRATEGIQUE - AIDE AU DESIGN - MANAGEMENT PROJET

References : services connectés (véhicules autonomes, stratégie design, applications smartphone) - secteur bâtiment-2nd oeuvre (chauffage, isolation, climatisation, menuiserie, produits étanchéité...) - automobile (équipementiers et constructeurs) - immobilier - bien-être



fabienne.lancini@gmail.com

www.fabiennelancini.strikingly.com



Mes compétences :

Stratégie de communication

Stratégie web

Stratégie de marque

Conseil

Communication corporate

Communication

Lancement de produits

Animation de réseaux

Internet

Audit

eCommerce

Innovation

management team design

Pubs

marque Management

AIDE AU DESIGN-MANAGEMENT

Applications mobiles

Stratégie digitale

Création de site web