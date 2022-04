Frédérique FRÉMONT

Ingénieur en organisation et logistique hospitalière



Actuellement attachée administrative du pôle médico-technique et ingénieur en organisation dans un établissement hospitalier public, mon activité professionnelle antérieure s'est exercée au sein de l’Entreprise et du Conseil (Ernst & Young)dans le secteur de l'industrie puis de la santé (établissements de soins et laboratoires pharmaceutiques).



Membre de GS1 Healthcare, co-chair des groupes Traçabilité, Level Below Each (unité de dose), actuellement co-chair du Healthcare Provider Advisory Counsil. Membre du Comité de pilotage GS1 Santé France

Lauréate du premier HPAC Provider Reward



Expérience confirmée dans la conduite de projets transverses dans le secteur hospitalier : gestion des flux, informatisation de la prescription, gestion des risques a priori.

Experience en supply-chain et mise en oeuvre de systèmes d'information (SAP, JDE, Protean).



Mes compétences :

Conseil

logistique

supply chain

santé

Gestion de projet

Qualité