Frédérique GAUTIER (NICOLAS)

Bonjour à toutes et à tous,



Ma capacité d'adaptation m'a aidé à gérer le parcours professionnel diversifié où j'ai développé des compétences transversales. Le fil conducteur reste néanmoins la communication ainsi que le relationnel.



J'aime proposer des solutions, faire preuve de créativité. Je peux vous apporter ma forte capacité de travail, mon enthousiasme et ma détermination, le tout, avec le sourire !



Je recherche, en outre, les contacts, l'originalité et j'ai le goût de l'organisation ; en deux mots : diversité et polyvalence.



J'apprécie également être moteur dans une équipe en la dynamisant, la fédérant autour d'un projet idéalement dans un environnement international pour faire profiter de ma maitrise de l'allemand, de l'anglais, du néerlandais et de mes bons restes d'espagnol.



***J'ai créé le hub "Trell'ex" pour les anciens de Trelleborg en France. C'est l'occasion de réseauter, de se retrouver de temps en temps autour d'un verre et discuter de l'évolution des uns et des autres. Les palettes de métiers (de contrôleur de gestion en passant par les métiers d'achats, de commercial, de responsable de production, logistique, opérateurs...) sont suffisamment larges pour intéresser de nombreux employeurs.***



D'un point de vue personnel, je vis depuis 2004 à Nantes et je suis très satisfaite de ma décision! Je me suis constituée un réseau de relations, d'amis solides et trouvé un juste équilibre !



Mes centres d'intérêts :

* 25 ans de volley-ball, esprit d'équipe à la passe.

* Badminton et ping-pong, se défouler dans la bonne humeur en gardant un esprit de compétition.

* Oenologie (membre du conseil d'administration de l'association de dégustation de vin de Vertou : Vertivin), découverte de terroirs, d'arômes, organisation de week-end oenologique ou de dégustations de vins entre amis.

* Goût prononcé pour la création et la décoration : rénovation de deux maisons ; dans les deux cas, coordination des différents corps de métiers et réalisation d'une partie des travaux par moi-même.

* Voyages - tourisme : multiples séjours en Allemagne, Pays-Bas, Londres et New-York, Australie (Brisbane, Sydney, Melbourne).



Merci de votre visite et à très bientôt !



Cordialement,



Frédérique gautier



Mes compétences :

Export

Communication

Organisation

Créativité

Marketing

Management

Volley ball

Vente

Oenologie