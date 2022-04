Frédérique GUYON

Mon parcours universitaire est assez classique, sauf que j'ai commencé par un DEUG B car j'étais attirée par la biologie; j'en ai retiré un minimum de culture générale en biologie/biochimie, ce qui me sert bien quand je suis en relation avec mes collègues biologistes...la bifurcation s'est faite assez naturellement vers la chimie comme étant le stade ultime de l'interaction entre deux molécules biologiques.

la synthèse chimique est un domaine qui me plaisait sans pour antant me passionner: l'univers de la galénique/formulation que j'ai découvert ensuite est définitivement plus pour moi: mystères des mélanges, et des procédés, précision, observation et intuition se mêlent et c'est ça qui me plait. il y a un parallèle entre cuisine et formulation, je cuisine toujours chez moi quand j'ai pas mis les pieds au labo (souvent donc).

Dans mon poste actuel (en Suisse), je gère une équipe composée d'un ingénieur et 2 techniciens de labo tous germanophones, alors que je présente mes résultats aux autres fonctions de l'entreprise (biologistes, marketing, homologation, brevets, toxicologues, production, etc) en anglais ou en français. Côté projets, j'ai un portefeuille d'environ 5-10 nouvelles formules en même temps, la gestion des priorités est donc une réalité quotidienne.

j'ai l'esprit d'équipe et fais passer l'interêt du groupe avant le mien, et j'aime la grande diversité des relations au quotidien.

mon prochain poste pourrait être dans un autre domaine d'application, mais j'aimerais rester dans le développement de formulations / la galénique. Ayant un solide bagage en botanique, je rêve d'un poste où je pourrais m'en servir( homéopathie, herboristerie, phytothérapie par exemple).



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Chimiste

Esprit d'équipe

Formulation

Formulation galénique

Français

Galénique