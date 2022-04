Frédérique HANTZ

Assistante de Direction, chargée de Communication, chef de service.., autant de rencontres et d'expériences réalisés depuis plus de 20 ans...



Riches de ce vécu, je propose une polyvalence et une importante capacité d'adaptation.



Appréciée pour mon relationnel, mon dynamisme et ma discrétion, je manifeste une ouverture d'esprit appréciée par mes employeurs.



Mes compétences :

Gestion de projet

Webmaster

Communication événementielle

Gestion événementielle

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Corel Draw Suite

Adobe Photoshop

Adobe Indesign