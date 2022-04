Frédérique HELLOCO

Spécialiste logistique,véritable opérationnelle, je suis attachée au rôle de support des activités de production que représente la fonction logistique et très orientée vers la satisfaction du client final.

Ma vision globale de l’entreprise (amont, aval, business et production) et de ses acteurs, me permet aujourd’hui d’être un interlocuteur ressource, vecteur de performance.



Mes compétences :

Continuous Improvement

Project Management

Kanban

Supply Chain

5S

Air Freight

SMED

Business Objects

SAP SCM Manufacturing

SAP

SAP ERP

SAP MM

SAP R/3

SAP SD

SAP WM