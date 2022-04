Frederique HEMON-LAURENS

Après des études en France (Sciences-Po Paris) et en Ecosse (St Andrew University), j’ai travaillé pendant 14 ans en Angleterre, d’abord comme Chargée de Mission pour la Confederation of British Industry (équivalent anglais du MEDEF) puis comme Senior Consultante en conduite du changement pour un cabinet de conseil anglais, PA Consulting Group.

De retour en France, je travaille comme consultante formatrice indépendante (Aptimis) dans les domaines de la conduite du changement et la communication. Je travaille également comme traducteur (matériels de formation, documents de communication institutionnelle), mettant à profit mes 14 années de vie professionnelle au Royaume-Uni.



Mes compétences :

Anglais

Anglais des affaires

Communication

Conduite du changement

Conseil

Formation