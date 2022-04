Frédérique HERVE

Autodidacte, je suis rigoureuse et curieuse et j'ai donc au fil des années acquis une expérence dans le domaine logistique mais également achats.

aujourd'hui,je souhaite continuer dans les expéditions car ce domaine me permet d'avoir des relations directes avec différents interlocuteurs, aussi bien interne que externe mais également être toujours en recherche de solutions de satisfaction client et de respect des coûts.



Mes compétences :

Autodidacte

Rigoureuse

Sens du contact