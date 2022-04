Frederique HONVAULT

On me dit pugnace et altruiste, je dirai juste que je ne lâche rien, je vais au bout des choses.



Franche, déterminée et dotée d'un excellent charisme, je suis activement à la recherche d'un poste de HR Business Partner ou de Chargée de Développement.



Forte de mes 10 dernières années d'expérience en Management de jeunes talents, ingénieurs, techniciens de maintenance et forte de mes compétences en recrutement, gestion de carrières, GPEC, en élaboration de plans de formation, en gestion de la mobilité et en gestion de projets transversaux, j'aspire à intégrer une équipe jeune et dynamique avec laquelle je pourrai transmettre et partager mon savoir-faire RH



Opérationnelle de suite et libre de tout engagement, vous pouvez me joindre au 0761569243 pour en discuter plus en détails et convenir d'un entretien



Mes compétences :

E-sourcing

Formation

Recrutement

Gestion de carrière

Gestion des talents

Développement des compétences

Droit du travail

Gestion de projet

ADP

Droit social

Gestion des performances

Microsoft Office