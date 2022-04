Frédérique JOUSSELIN

Projet

DIRECTION BUSINESS UNIT

Biens de Grande Consommation / Service



Profil



Développement stratégique.

Mise en oeuvre et conduite du changement.

Management direct jusqu'à 20 personnes.

Management indirect : réseau de stations techniques, Service Consommateur externalisé.

Négociation.

Elaboration et Suivi de budgets.

Marketing, Supply Chain, Ressources Humaines.

Service BtoB et BtoC.



Forte implication dans les résultats.

Relations gagnant gagnant.

Recherche de nouveaux challenges.

Connaissance de la distribution tous canaux.



Mes compétences :

Vente

Marketing

Management

Leadership

Gestion budgétaire

Business development

Accompagnement au changement

Gestion de la relation client

Lean supply chain

Négociation

Stratégie

Conduite du changement

Services