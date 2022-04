Frédérique KELLER

Architecte d.p.l.g de formation, mon parcours professionnel m’a amené à développer et partager mes connaissances et mes compétences dans différents métiers et statuts, tant dans le privé que dans le public.



Mes différentes fonctions m'ont amené à encadrer et piloter des projets de constructions en France et en Allemagne(privé, industriel, culturel, cultuel, social et administratif) et d'aménagement urbains divers(parcs, programmes immobiliers mixtes).

La concertation publique, la coordination de dossiers exhaustifs et complexes mais aussi plus modestes, font partie de mon savoir faire.

Depuis de nombreuses années j'ai exercé et acquis des expériences différentes en qualité de maîtrise d’œuvre, d’entreprise et de maîtrise d’ouvrage.





Manager, membre de Comité de direction, je suis habituée au pilotage transversal qui nécessite de mettre en œuvre l’écoute et la communication, indispensable à la relation client et la coordination de l'ensemble des intervenants nécessaire afin d’appréhender un projet dans son contexte globale depuis son ébauche jusqu’à sa concrétisation, dans ses détails et ses pathologies.



Forte de ces expériences, je souhaite mettre mon champ d’actions au profit de missions de coordinations et de pilotages de projets, voire d'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui me permettraient de poursuivre une fonction de manager opérationnel dans un ensemble de valeurs que sont : la confiance, l'autonomie, le professionnalisme, l'ouverture.





Mes compétences :

Management opérationnel

Connaissance métier

Ouverture

Autonomie

Manager

Conscience professionnelle