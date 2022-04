Jung MONIQUE

Je travaille depuis une quinzaine d'année dans le développement économique -implantation, développemnt d'entreprises,

et ai monté avec quelques AMIs une association pour organiser les Aperos du Management, lieu de partage d'expériences entre grandes entreprises et PME (fonctionne depuis 2004)

J'ai participé à la conception et au développement du Club des Ambassadeurs d'Alsace qui réunit des passionnés d'Alsace.

Elue Conseillère Régionale en 2004 avec Adrien Zeller,j'ai été durant ce mandat VP de commissions, principalement axée sur l'économie d'une part, la recherche et l'enseignement supérieur d'autres parts. J'ai été réélue dans l'équipe de Philippe Richert : je suis Vice Présidente de la Région Alsace, présidente de la commission environnement et habitat : biodiversité, énergies renouvelables, efficacité énergétique du bâtiment font partie de ces thématiques.



Mes compétences :

Management