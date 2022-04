Frédérique KERBRAT FULOP

Diplômée de l’EFAP Bruxelles, j’ai été consultante en relations presse/relations publics au sein d’agences de communication à Lyon, Paris & Genève.



Durant plusieurs années, j’ai acquis une expertise en :

- réputation de l’entreprise,

- mobilisation de l’opinion publique,

- créativité littéraire et stylistique



Aujourd’hui, je suis rédactrice indépendante.

Musique, arts, mode, lifestyle, design, beauté, luxe, sport, immobilier, santé, nouvelles technologies... Mon champ d’action est volontairement sans limite afin de porter un regard frais et nouveau sur votre entreprise, votre projet, ou votre support.



Je prône la pluralité, l’écoute et la flexibilité afin de coller parfaitement à vos envies et vos valeurs.







Mes compétences :

Créativité

Culture

Curiosité

Organisation

Rapidité

Rédactionnel