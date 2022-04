Frederique KRZIS-LORENT

Née en 1956

à Rouen



- Diplôme supérieur d’architecture D.P.L.G. 1982

- + creation de dessins textiles et d’ameublement



- Professeur d’Arts appliqués pendant 5 ans

- Pour la CCI de l’Oise



- Diplôme d’intervenant en Art-thérapie 2001



- Ecriture d’un ouvrage en poesie lyrique



LA FAÇON DONT JE TRAVAILLE

Je travaille avec de la peinture à l’huile selon la technique ancienne c’est-à-dire que j’utilise ses possibilités : glacis, frottis, grattage jusqu’à la couche d’impression, pleine pâte, brillance, matité, etc…



LES INFLUENCES

J’affectionne particulièrement :

- L’art grec et sa façon de regarder le corps humain au travers de ses sculptures ( école de Praxitèle ).

« Quand on a peu de chose à dire, on parle sans arrêt. Le silence ne pèse qu’à ceux qui ne pensent pas ».

- La renaissance italienne pour la construction, les regards, les drapés, les couleurs franches, la minceur de la pâte, la matité, la brillance, la femme, etc…

Angelico, Filippo Lippi.

- Vermeer pour la lumière

- Les post-impressionistes pour le toucher de la toile.

Vuillard et Bonnard.

Bonnard : « vivant, jaillissant et symbolique à force d’innocence »

- Les constructivistes russes des années 20 parce que la couleur a une place prépondérante dans la réflexion de ces derniers et aussi parce que je suis architecte.

- L’expressionnisme abstrait, en particulier Rothko : « des tableaux comme des drames ».

- L’informel pour sa fonction libératrice en particulier Hartung et Fautrier.



MON PROCESSUS CREATIF

En ce qui concerne les tableaux de femmes, je recherche « l’essence » de la femme au sens philosophique ; ce qui induit les couleurs, l’expression du visage, la composition, etc…Il doit y avoir une adéquation parfaite de ma pensée et de la technique.



- BEX GALLERY - Paris (France) 2011

- PARLLAX ART FAIR - London (United Kingdom) 2011

- MONTREUX ART GALLERY – Montreux (Switzerland) 2009

- EUROPART - Geneva (Switzerland) 2009

- REG’ART PICTURE GALLERY - Nice (France) 2006

45 Porträts von Frauen

- HOTEL DE DIGOINE – Bourg St Andeol (France) 2005

(www.digoine.com)

- AGORA GALLERY Février 2013

Spectrum NY

- ARTEXPO NEW-YORK 2014







