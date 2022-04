Frédérique LAMOUR

Ayant obtenu un diplôme de Master 2 marketing et management de la grande distribution parcours produit-achat à l'IMMD, université de Lille 2, je me destine aujourd’hui à travailler dans la grande distribution mais notamment dans les métiers liés aux produits.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi lié aux produits, mais surtout dans le domine du merchandising dans lequel je me suis spécialisée depuis le début de mon projet professionnel. Je reste à l'écoute de toute proposition pouvant répondre à ma demande.



Mes compétences :

Chef de produit

COMMERCE

Distribution

Grande distribution

Management

Merchandising - Logiciel Spaceman

Adobe Indesign

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Marketing

Microsoft Visio

Merchandising

Microsoft Excel 2010