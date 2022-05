Tony LAVALARD

Cela fait maintenant + de 11 ans que je travaille chez BRICOMAN (groupe "Adéo" Leroy Merlin) jeune entreprise de 15 ans en pleine croissance. Avec cette société j'ai appris et surtout mis en place mon savoir-faire et mon savoir-vivre dans la communication et l'édition.

J'ai eu l'occasion de créer, le premier catalogue de gamme de 400 pages en Mai 2006 (et cela continu... et même bien !).



Mes compétences :

publicité

grande distribution

communication

Marketing

organisation

bricolage

gestion de planning

Gestion de projet

édition

Prépresse