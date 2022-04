Karine LAVALARD

COMPTABLE GÉNÉRAL

12 années d’expérience





COMPÉTENCES

Gestion d’un portefeuille de plusieurs sociétés : saisie quotidienne de la comptabilité générale et analytique.

Comptabilité fournisseurs, gestion des immobilisations et notes de frais.

Comptabilité clients : provisions des comptes clients douteux et suivi du factor.

Trésorerie : saisie des encaissements, des décaissements, rapprochement bancaire.

Établissement des déclarations fiscales et sociales : taxe sur la valeur ajoutée, impôts sur les sociétés, ORGANIC C3S,…..

Arrêtés mensuels : analyse des comptes de bilan et de P&L (provisions et abonnements), justification des comptes par un dossier de révision.

Arrêtés annuels : préparation des états financiers, bilan, compte de résultat et liasse fiscales.





Mes compétences :

