Frederique LAMY

Souscription

*Analyse et mise en place de contrats IARD (entreprises et particuliers)

*Etudes,audits et analyse des risques, mise en place d'une politique de surveillance (évolution, fréquence).

*Négociation avec les marchés de l'assurance et de la réassurance

*Entretien et développement des liens commerciaux avec les différents partenaires internes et externes

* Conseils, négociations et vente de contrats auprès des assurés

* Mise en place de stratégies commerciales sur une clientèle ciblée "professionnels de l'automobile" et acteurs de la construction, bureau d'étude, architectes ....

* Surveillance et suivi de la qualité du portefeuille

* Fidélisation et développement du portefeuille

Management

*Encadrement d’une équipe de collaborateurs, conseillers clientèle, gestionnaires sinistre.

* Amélioration des compétences des collaborateurs (production et sinistres)

*Organisation et pilotage de l’activité en fonction des priorités et des moyens alloués





Mes compétences :

Aime travailler en équipe

Autonome

Dynamique

Organisée & méthodique

Risk manager

Underwriter