Frédérique LAMY

Professionnelle expérimentée de la relation entreprise, issue de l'environnement des services aux entreprises (Business to Business) et aux entreprises publiques ou collectivités territoriales (Business to Administration), j'ai su créer, au travers de missions variées qui m'ont été confiées, une relation de confiance clé avec les dirigeants et les décideurs dans un objectif de réussite gagnant/gagnant

Auprès d’un dirigeant ou d’un chef d’entreprise, je souhaite prendre en responsabilité une mission de développement dans l’objectif de faire émerger des opportunités d’affaires en BtoB ou BtoA.

Dès aujourd'hui, je suis disponible et opérationnelle pour une mission à responsabilité.

Pour fixer un rendez-vous, contactez-moi par mail : frederiquelamy@outlook.com