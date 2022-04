Benoit TROCHON

La Supply Chain, pilier nécessaire pour soutenir et accompagner la croissance d'une jeune et talentueuse entreprises en très forte croissance.





Clichy, le 30 juin 2016 - L'Oréal a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord en vue de l'acquisition de la Maison de Parfum Atelier Cologne.



Lancée en 2009, par Sylvie Ganter et Christophe Cervasel, la marque Atelier Cologne spécialisée dans la parfumerie de niche et vendue en distribution sélective, rejoindra le prestigieux portefeuille de marques de L'Oréal.



« La parfumerie alternative est à ce jour un segment à forte croissance. Nous sommes très heureux d'accueillir la Maison de Parfum Atelier Cologne au sein de L'Oréal Luxe. Cette marque experte apportera un complément idéal dans la parfumerie de niche à la Division qui compte déjà des Collections de parfums exclusifs sur ses plus grandes marques : Armani Privé, Le Vestiaire des parfums de Yves Saint Laurent, Maison Lancôme, Replica de Maison Margiela ou encore La Collection Ralph Lauren », a déclaré Nicolas Hieronimus, Vice-Président, Directeur Général des Divisions Sélectives.



La Maison Atelier Cologne crée et fabrique en France des « Colognes Absolues », véritables extraits de parfum associant des notes d'agrumes et d'hespéridées aux matières premières naturelles les plus nobles. Ces créations à l'équilibre unique s'adressent aussi bien aux femmes qu'aux hommes et sont déclinées en savons, gels douche et laits parfumés pour le corps ainsi qu'en bougies pour la maison.



