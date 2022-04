Direction Générale



Didier GUINOT

FORMATION



1982 : Diplôme d’ingénieur de l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures

Option Génie Mécanique

2002 : EADS – Corporate Business Academy: Executive Development Programme

Anglais : courant



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



¤ EADS SOGERMA – Rochefort

Depuis 06/04 : Vice President Cabin Interior (CA 70 M€)

(Executive)

- > Management d’un Recovery Plan : rattrapage de 5 mois de retard en 10 mois et remise en place des process fontamentaux (traçabilité, qualité, process devis,…) et retour à la profitabilité

- > Puis mise en place d’une phase de croissance par développement d’une nouvelle politique produits, d’une nouvelle politique support associée à une politique d’Excellence Industrielle :

- > En 5 ans : triplement du CA associée à une réduction de 50% du BFR, multiplication par 5 des parts de marché mondial, diminution par 5 des coûts de garantie, meilleur Airbus et Boeing Seat Supplier en respect des livraisons et forte profitabilité.



¤ EADS SPACE Transportation – Les Mureaux, Aquitaine-Issac et Brême (D)

1998 à 2004: Vice President, Head of Integration, Operation Line (intégration Europe et opérations delancement (Executive) Ariane 4 et 5 et étages balistiques M45-M51):

- > Management d’équipes franco-allemandes de 300 personnes

- > Regroupement de la production de l’étage A5-ESCA en Allemagne

- > Réduction des coûts d’Ariane 4 de 8% par an

- > Industrialisation du process d’intégration avec réduction du cycle de 50% et des coûts de 60% en 24 mois (présentation de la démarche aux journées de l’Entreprise Apprenante du MEDEF)



¤ EADS SPACE Transportation – Kourou (Guyane française)

1995-1997 :Chef du service Intégration des Etages d’Accélération à Poudre Ariane 5

- > Développement, industrialisation des moyens et process d’intégration

- > Tirs au banc de qualification des étages réussis à 100 %



¤ EADS SPACE Transportation- Les Mureaux

1988-1994 :Responsable d’Unités de Production et chef du Groupe Opérationnel Electrique lanceur (CA 20M€) :

(Position IIIB)

- > Création du 1° groupe opérationnel (bureau d’études, fabrication,qualité,achats,ordonnancement)

- > Réduction des cycles de développement par 2

- > Gain de productivité de 27 % en 18 mois par l’amélioration de l’organisation



¤ R.N.U. RENAULT - Direction des Etudes (Lardy et Rueil)

1982-1988 :Responsable des moyens d’essais moteur de la Direction des Etudes

(Position IIIA)

- > Informatisation des moyens d’essais antipollution

- > Mise en route du 1er banc d’essai européen aéroclimatique, altimétrique

- > Expert mesure antipollution pour le groupe RENAULT



¤ ESCORTS LTD - Patiala - (Inde)

Eté 1981 : Conseil en méthodes de production (pistons et segments automobiles)



Mes compétences :

Aéronautique

Direction générale

International

Management

Management international