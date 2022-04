Frédérique LANOE

Déménagement dans la Creuse (Guéret) prévu fin juillet 2020.

Gestion sociale et paie (Univers multi conventionnel, TPE-PME, moyenne de 300 paie et 50 dossiers) :

- Réalisation et contrôle bulletins, déclaration charges sociales, tenue dossier social (formalités

liées à l'embauche et sortie du salarié, suivi du salarié : gestion absences, congés ...), relation

clientèle et organismes sociaux, interface comptable, vieille juridique et sociale.

- Aide au paramétrage Silaé : Création dossiers, intégration des fiches DSN, mises à jour taux,

corrections des dysfonctionnements.

- Logiciels : Silaé, Coala, Quadratus.

- Bilingue Anglais.