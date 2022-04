Frédérique LARELLE

Bonjour,



Je m'appelle Frédérique, j'habite à Pau depuis un peu plus de un an. Je suis diplômée d'un DEUST métiers de la forme depuis 2ans et demis et récemment d'une Licence STAPS Activités Physiques Adaptées à la Santé de l'Université Paul Sabatier III de Toulouse.



Ayant eu quelques expériences dans le milieu des salles de remise en forme, j'ai voulu me spécialiser dans les activités physiques adaptées à la santé pour répondre aux besoins de ceux et celles qui en ont vraiment besoin en raison de leurs problèmes de santé.



Actuellement travailleur indépendant dans un centre social, je prends plaisir à enseigner le sport à mes adhérentes qui ont acquis petit à petit des gestes propres et sécuritaires. C'est un beau retour du travail fourni pendant les premiers mois.



Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un emploi à mi-temps ou à temps plein dans le cadre de ma Licence STAPS APAS avec l'objectif de pouvoir continuer mon activité au centre social.



Je suis de nature trés dynamique et n'aime pas rester sans rien faire. Aussi, je reste à l'écoute des gens afin de leur proposer quelque chose qui leur est adapté.