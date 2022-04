Frédérique LE TALLEC

Après des années dans le commerce, j'ai entamé une reconversion professionnelle et un formation sur un an en BTS Assistant Gestion PME PMI.

Le métier d'assistante administrative, commerciale ou administration des ventes me permettra de valoriser l'entreprise par mon sens du contact et de la communication.

La rigueur dont je fait preuve me permet de travailler en autonomie.

Polyvalente et dynamique, j'ai à cœur de travailler pour une entreprise qui valorise le savoir faire et le savoir être.



Mes compétences :

Merchandising

Microsoft Office

Anglais (A2)

Gestion administrative

QuadraFact et QuadraCompta

Accueil physique et téléphonique

EBP Compta