Frederique LELIEVRE

Depuis 1998 chez Adecco, j'ai évolué d'un poste d'assistante d'agence à un poste de directrice d'agence. Je gère un portefeuille commerciale. Je prospecte et assure le suivi de mon portefeuille. Depuis deux ans, je gère d'un centre de profit et assure l'animation et le management d'une équipe de 2 personnes.



Je suis à l'écoute des personnes qui m'entourent. J'ai un bon relationnel et suis opiniâtre.



Une devise :

Le sens de l’engagement, le respect de chacun, tous ensemble vers un même objectif



Mes compétences :

Commerciale

Assistante commerciale

Manager

Vente

Ressources humaines

Management

BTP