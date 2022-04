Frederique LEMESLE

5 ans d'expérience en tant Formatrice/Consultante auprès d'expatriés (français pratique, français professionnel, formation interculturelle)

10 ans d'expérience en tant que Chef de projet dans les domaines de la mise en place de systèmes d'information et de la logistique



- > Une double compétence: langue et affaires

- > une capacité à écouter les besoins de mes clients et à leur offrir une formation personnalitée



Mes compétences :

FLE

Formation