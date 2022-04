Frederique LEON

UNE ARCHITECTE DE PROXIMITÉ, IMPLIQUÉE et A VOTRE ÉCOUTE

- Ossature Bois - Projets Bioclimatiques -

VOIR MES PROJETS et CHANTIERS sur:



* Architecte DPLG

* Ordre des Architectes n° 24655

* Urbaniste DESS



* Formation CNDB (Comité National pour le Développement du Bois):



* Formation CNAM Université de Savoie - ASDER - Les Compagnons du Solaire:

o Architecture Bio-climatique

o Énergies Renouvelables et éco-construction





* Formation NEGAWATT Enertech

o Conception et Rénovation de Bâtiments à très faible consommation d'énergie. Institut Negawatt





* Membre de l'Association Savoyarde pour le Développement des Énergies Renouvelables (ASDER)

* Membre de l'AGEDEN Grenoble (agence pour le développement des énergies renouvelables)

* Membre de l'Association NEGAWATT - sobriété, efficacité, énergies renouvelables

* Membre de CREABOIS Isère Interprofessions Bois



* Membre donateur d'ARCHITECTES DE L'URGENCE http://www.archi-urgent.com/



Mes compétences :

Efficacité énergétique

Création

Rénovation