Pierre GIROUD

Je suis né à Paris en 1964.

J'ai obtenu un diplôme d'ingénieur E.T.P. après un parcours scolaire sans retards.

J'ai dirigé 3 ans un bureau d'études spécialisé dans les V.R.D. à Fort de France, le B.E.S.T., puis je suis rentré en métropole et ai repris puis créé un nouveau bureau d'études qui a fonctionné jusqu'en 2007.

Ce bureau d'études était spécialisé en Voirie et Réseaux Divers.



Aujourd'hui je suis le responsable du service V.R.D. d'I.B.S.E. à ECHIROLLES.



J'interviens à l'I.S.C.O., à Grenoble, depuis 1999 comme enseignant en V.R.D. où je forme des jeunes futurs responsables de chantiers.

J'interviens régulièrement comme formateur pour le compte de la société Etienne Baboin Consultants (à Lyon). Pour celle-ci, j'assure des formations dispensées principalement à l'attention des cabinets de Géomètres Experts. J'interviens dans ma base de spécialité (les V.R.D.) mais aussi sur des thèmes de réflexion générale et de prospectives de la construction (développement durable...)



Pour me qualifier, je crois pouvoir dire que je suis un homme de dialogue, que je sais écouter mes interlocuteurs et que j'essaye toujours de tirer le positif de toutes les propositions qui me sont faites.



Mes compétences :

Assainissement

Eau Potable

Fibre optique

Formation

Optique

Voirie