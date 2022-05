Pierre GIROUD

Mon expertise de pilotage des flux, d'organisation des magasins de stockage, d'analyse des processus, me permet de trouver les solutions pour atteindre les objectifs fixés tout en respectant les exigences clients.

Armé d'un bon sens de la communication, je m'appuie sur le travail en équipe pour manager, animer, fédérer et relayer la stratégie d'entreprise en intégrant les données du Plan Industriel et Commercial, et du Plan directeur de production.

Mon objectif est de mettre en oeuvre mon savoir faire pour relever de nouveaux challenges au sein d'une entreprise dynamique et novatrice, dans laquelle la supply chain est reconnue comme un levier d'amélioration des performances financières.



Mes compétences :

Ecoute

Adaptabilité

Esprit d'équipe

gestion du stress

Aptitudes relationnelles

Analyse

Communication

Anticipation

Rigueur

Organisation

Optimisation des process

Développer et appliquer la Gestion de la productio

Management de la chaine logistique