Frédérique LEROY

Actuellement Ingenieur d'étude au sein d'Accenture en contrat de professionnalisation

Ancienneemnt Auditrice Qualité au CTMNC (Centre Technique des Matériaux Naturels de Construction). Cette expérience m’a permis d’acquérir des compétences en matière de technique d’audit, de certification, d’assimilation de normes et de référentiels, de marquage réglementaire et relation client.

Je suis titulaire du BTS Industrie Céramiques de France, durant lequel j’ai effectué un stage ayant comme mission la rédaction d’une procédure pour la fabrication des émaux. J’ai complété cette formation par une licence professionnelle effectuée en alternance dans une entreprise fabricant des cartes électroniques pour l’industrie automobile et médicale.



Mon parcours atypique, complétant un parcours technique sur la céramique par une formation plus généraliste, m’a permis d’approfondir mes connaissances dans la normalisation et la qualité.



Mes compétences :

Qualité produit

Audit

Ceramique

Logistique

Gestion de production

Kanban

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lean Manufacturing

ISO 900X Standard