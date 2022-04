Frédérique LESELLIER

Je propose mes services aux professionnels et aux particuliers qui ont du mal à gérer leurs travaux administratifs.



Ayant un niveau BTS Assistante de Gestion PME PMI et après plusieurs années d'expérience dans le secrétariat et l'assistanat, j'ai souhaité devenir télésecrétaire (régime auto entrepreneur).



Dotée d'un parcours fortement polyvalent, j'ai eu l'opportunité de travailler dans différents services qui m’ont permis d ‘évoluer et d’acquérir de riches expériences que je peux aujourd’hui proposer.



Mon enrichissement professionnel, mon aisance informatique, ma capacité d'adaptation et mon tempérament enthousiaste m'ont donné l'ambition de devenir indépendante face aussi à un constat : l'externalisation des travaux de secrétariat est en pleine expansion.



Je peux vous assurer un professionnalisme alliant efficacité, rigueur, organisation et disponibilité.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Quels sont les avantages ?



ECONOMIE



Vous ne supportez aucune charge directe.

Pas d'investissement en matériels et formations.



SIMPLICITE



Aucun engagement de durée (je travaille de façon régulière ou ponctuelle selon vos besoins).

Pas de procédure de recrutement ni de contrainte d'embauche.

Une facturation simple et sans surprise du travail effectué.



FLEXIBILITE



Intervention à distance ou occasionnellement sur site : en complément de votre secrétaire, en cas d'absence ou de surcroît de travail, pour une aide ou un conseil.



SOUPLESSE



Délais rapides établis selon un devis.



CONFIDENTIALITE



Soucieuse de votre image, j’apporte la plus grande attention au respect de vos données.

En externalisant votre secrétariat, vous gagnez donc du temps, de l'argent, de l'efficacité et une collaboration flexible à vos besoins.



Quelles sont les prestations proposées pour les professionnels ? (Liste non exhaustive)



Administratif :

• Frappe et mise en forme de divers documents.

• Lecture et correction de tous types de documents administratifs.

• Création de vos tableaux, graphiques...

• Elaboration de vos appels d'offres.

• Transcription de vos fichiers audio.

• Mise sous plis, envoi postal.

• Photocopies, numérisations, sauvegarde de données, reliure de vos dossiers...

• Classement et archivage.

• Recherche d'informations.

• Assistance aux démarches administratives.

Commercial :

• Réalisation de publipostage et gestion de vos fichiers clients.

• Mailing prospects et fournisseurs.

• Suivi de vos prospects (appels, envoi de documents, prise de rendez-vous, saisie factures...)

• Etablissement de devis, bon de commande, factures, bon de livraison.

• Organisation d'évènementiel (réunions, salons, séminaires, repas d'affaires, déplacements...)





Quel est le fonctionnement ?



Vous prenez contact avec moi afin de me faire part de vos besoins (par téléphone, par télécopie, par mail ou par courrier).



Je vous établis un devis personnalisé selon les termes conclus lors de notre entretien et vous joins mes Conditions Générales de services.



Vous retournez ce devis signé et accompagné d'un acompte de 30%.



Vous m’envoyez les supports nécessaires à la réalisation de vos travaux soit par courrier, fax ou mail.



Une fois la mission réalisée, je vous adresse par mail le résultat pour relecture.



Suite à votre contrôle, je procède aux éventuelles corrections souhaitées.



Lorsque j’ai votre accord, je vous fais parvenir le travail définitif.



Je vous adresse une facture reprenant la mission effectuée.



Votre règlement à réception de la facture.