Frédérique LETIZIA

Je recherche un poste de Gestionnaire de Paie et Administration du Personnel. Je poursuis mes études depuis septembre 2016 en HTT afin de me diplômer sur le poste de Gestionnaire de Paie et ainsi valider le Master 1 en Gestion au CNAM Alsace. Dans cette optique je suis en recherche d'une entreprise qui sera d'accord de m'accompagner dans ma spécialisation et acceptera une salariée débutante. Fin de la formation prévue en février 2018.



Les matières suivies sont :



* Droit du travail relations collectives et relations individuelles

* Gestion de la paie et administration du personnel initiation

* Gestion de la paie approfondissement

* Technique de l'audit social

* Pratique du logiciel de paie



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel