Frédérique LETUVÉE

40 ans - Permis B

En couple avec 3 enfants



De formation Ingénieur à lISARA Lyon, complétée par un Executive Mastère à lESCP Paris, je me suis spécialisée en marketing produits, stratégie dentreprise, gestion de linnovation et management d'équipe.



Un parcours professionnel de 7 ans ma amenée au poste de Responsable Marketing chez Refresco France (Drôme) : leader européen sur le marché des boissons sans alcool (PET et canettes), pour 100% de la grande distribution et pour les opérateurs marketing (Pepsico, The Coca Cola Company, Orangina Schweppes, Eckes Granini, Nutrition Santé, etc).



Jai occupé pendant 2 ans un poste de Chef de Produits Senior chez Haulotte Group. Cette expérience ma permis de développer mes compétences marketing B to B dans une dimension multi projets internationale (usage quotidien de langlais).



Je suis ensuite revenue dans le secteur Agroalimentaire, côté distributeur, en tant que Chef de Groupe - Epicerie d'Ici et d'Ailleurs - de l'enseigne Grand Frais. Une très belle aventure de 2 ans.



J'occupe aujourd'hui le poste de Chef de Groupe dans le secteur de l'hygiène et de la propreté chez PAREDES, un groupe familial français en pleine mutation.