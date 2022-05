Marie-Claude DEFOSSEZ

Mon parcours professionel a démarré par 5 années en cabinet d'audit/expertise comptable dans le but de compléter mes connaissances financières et acquérir des méthodes d'analyse et de contrôle.

Ensuite j'ai proposé mes services à des entreprises industrielles (secteur verre/automobile et agro alimentaire)dans leur département finance. Outre mon rôle de responsable fonctionnel dans l'implantation de SAP par 2 fois j'ai apporté des méthodes de travail, fiabiliser et optimiser des process dans un triple objectif : atteindre un haut niveau de sécurisation financière, réduire les délais de diffusion des résultats et offrir à la Direction des indicateurs pertinents pour mieux piloter la société.

Aujourd'hui, je recherche une nouvelle opportunité soit en tant que Responsable financier directement rattaché à la DG ou en tant que consultant fonctionnel SAP (entreprise individuelle : SIRET 53466895900016 et blog en cours de création)



Mes compétences :

Organisation d'entreprise

Management d'équipe

Informatique de gestion

CONSULTANT FONCTIONNEL SAP FI CO

Fiscalité

Management de projet

SAP

Audit

Payroll

Cash Flow Analysis

Forecasting

International Financial Reporting

Migration/Implementation of CRM/SAV/version

Responsible for relationships

Statutory Accounts

Strategic Planning

Taxation

helpdesk

tax monitoring

SAP FI

SAP FI TV

SAP FI GL

SAP FI AR

SAP FI AP

SAP FI AA

SAP FI TR

SAP CO

SAP CO OM

SAP MM

Oracle

SAP OFFICE

SAP-FI- reporting

Data Warehousing

EDI