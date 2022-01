Frédérique LEVRON

J'évolue étroitement entre commercial et marketing depuis une vingtaine d'années.



La satisfaction client, le sens de l'engagement et l'efficacité économique sont au coeur de mes priorités, c'est vous dire l'attachement a la relation client chez EDF, Orange et Bouygues.

Mon savoir faire repose sur la mise en place et le suivi rigoureux de nombreuses campagnes de marketing direct chez Sophie de Menthon conseil, Ascom et Ilsis.



Être commerciale c'est avoir réellement le sens du contact, une écoute et de bonnes compétences analytiques.

C'est aussi savoir travailler dans l'urgence et gérer les priorités.



On me reconnait de bonnes qualités de management mais aussi certaines facilités à m'adapter aux situations difficiles avec une bonne gestion de l'humain et du stress.



Des séminaires pro aux soirées très festives j'ai géré tous types de budgets pour l'organisation de salon des SSII, d'événementiels pour Decisionel et ses clients, Guerlain, LVMH, des soirées pour Hyperion et ECS aux essais clé en main pour Lancia et Mercédés, j'aime particulièrement ce domaine de compétence.



J'aime ce que je fais et j'attache de l'importance à transmettre et communiquer afin que mes collaborateurs aiment et comprennent le sens de leur travail. Ce climat de confiance est primordial pour avancer efficacement et c'est comme cela qu'une équipe peut monter en compétence.



Artiste peintre a mes heures creuses, j'aime l'encre de Chine et le pastel, j'expose parfois.

J'aime lire et encore plus écrire, je participe chaque année a des concours d'écriture en caressant l'idée d'écrire un livre....!



Enfin, passionnée de voyage j'ai pu accompagner des groupes a l'étranger avec Nouvelles Frontières et Welcome Voyages. Je me suis rendue très souvent en Égypte ou j'ai participé au développement de Davidoff Travel (Shalkamy Group), une agence spécialisée dans le safari plongée en mer rouge et les croisières sur le Nil.



Mes compétences :

Call center

Commerciale

Commerciale sédentaire

Responsable commerciale

Responsable production

Centre d'appels