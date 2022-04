Frederique LLORY

Mon parcours est une trajectoire de vie, riche de rencontres, de découvertes, de recherches et d’échanges créatifs.

Apres des études de droit et une formation à Sciences Po sur la Gestion des transformations sociales, je deviens consultante en organisation et management chez Bernard Brunhes Consultante. Une expérience de l’extériorité, de l’accompagnement, de la réflexion autour de sujets sociétaux.

En 2001, je pars a la decouverte de cinq pays, Argentine, Mexique, Pologne, Thaïlande, Italie pour une quête durant laquelle les rencontres ont plus de valeur que n’importe quelle école. Je dispose d’une ouverture vers l’international et d’une forte sensibilité multiculturelle.

Entre 2001 et 2010, J’ai eu la chance de pouvoir m’épanouir et trouver un équilibre en approchant d’autres cultures, en renforçant mes capacités d’adaptation, en apprenant plusieurs langues étrangères (francais, anglais, espagnol courants, notions en polonais),en multipliant de véritables expériences professionnelles et humaines (évènementiel au sein de l'association Mexico Accueil, hôtellerie à Mexico, journalisme sur le net, auto-entrepreneur dans le domaine du bien-être). Depuis mon retour en France, j'ai développé mes capacités commerciales, mon gout du challenge en allant à la rencontre des dirigeants d'entreprises.

Mon ambition, aujourd’hui, est clairement de m’investir dans une entreprise ou une association et de mettre a disposition mes compétences commerciales terrain, mes capacités d’écoute, d’adaptation, de mobilisation des acteurs locaux, mon esprit d'equipe et mes qualités d’organisation.



Mes compétences :

Luxe

Loisirs

Association loi 1901

Esthetique

Conseil

Evénementiels et salons

Stratégie

Accompagnement au changement