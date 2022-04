Frédérique MACOMBE

Passionnée de voyages, de décoration, je rassemble dans mes peintures mes souvenirs et emotions, dans une oeuvre que je veux avant tout, empreinte de sérénité et de rêverie.Certains de mes tableaux en acier ont la particularité d'être aimantés,pour que chacun ait la liberté de construire sa propre harmonie.

Je suis à la recherche de lieux d'exposition et propose des projets personnalisés aux particuliers et professionnels.



Je suis également praticienne de shiatsu, une pratique qui permet de rééquilibrer les flux énergétiques, de combattre le stress et bien d'autres vertues encore.

Je reçois mes clients chez moi dans un lieu dédié à l'art du bien être et à l'art contemporain.



Mes compétences :

Aménagement intérieur

Artiste

Artiste peintre

Chine

Décoration

Encre De Chine

Flexible

Peintre

Peinture

Peinture contemporaine