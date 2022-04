Fondateur de Dataevent, agenda web 2.0 dédié aux événements BtoB autour des nouvelles technologies, de l'innovation et du multimédia



Les acteurs de l'économie numérique sont invités à inscrire leurs événements gratuitement dans l'Agenda: salons IT, séminaires informatiques, conférences,formation, webinars, atelier, forum recrutement ... Référencement immédiat dans les moteurs , média sociaux, réseau partenaires



Depuis 2007, plus de 3000 événements incontournables sont diffusés sur Dataevent par près de 1200 contributeurs: organisateurs, agences RP, SSII , responsables communication, responsables marketing, SEO...



Pour vous inscrire:

http://www.dataevent.com/publication/espace_publication.php



La rubrique publier un Communiqué de Presse secteur économie numérique, multimedia vous est également ouverte :



http://www.dataevent.com/actualite/publier-communique-presse.php





AGENCE DATAEVENT - NOS SERVICES ET PRESTATIONS:



Marketing direct BTOB

Spécialisé en marketing direct et marketing digital, et avec l'appui d'un réseau de partenaires chevronnés, nous mettons en oeuvre les prestations suivantes dans le domaine BtoB:



- Vente, location de fichier de contacts BtoB:

Pour vos campagnes multicanales : emailing, phoning, mailing, ciblez votre base prospects:

http://www.dataevent.com/marketing/fichiers-prospection.php

- Elaboration, diffusion de newsletters

- Campagnes de télémarketing

- Organisation de séminaires d'entreprises

- Diffusion de Communiqués de Presse

- Conseil SEO,SMO,RSE.





Nous rejoindre :

twitter: http://twitter.com/_dataevent

facebook: http://www.facebook.com/dataevent







Plus d'infos:

Adresse: http://www.dataevent.com





Contact:

Frédérique Mahieu

contact@dataevent.com ou 09 53 65 48 84



Mes compétences :

Webmarketing

Marketing

SMO

SEO

Communication