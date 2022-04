Frederique MAIRE

Logissain Vosges a eu 10 ans cette année 2013.



Dératisation, désinsectisation et désinfection, en Lorraine agrément ministériel DRAFF.



Vente de nappage et vaisselle à usage unique, décoration évènementielle, papier d'essuyage, produits d'entretien professionnels.



OUVERTURE DE NOTRE MAGASIN LE 12 MAI AUX PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS.

A THAON LES VOSGES 88150 ZONE INOVA 3000 BATIMENT 7 ALLEE N°5.











Mes compétences :

Dératisation

Désinfection et désinsectisation

Hygiène entreprise

Nettoyage bâtiment insalubre

et autres