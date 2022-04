Frederique MAIZERAY

Forte d'une expérience de 13 ans dans le métier du secrétariat et de l'assistanat, je souhaite m'orienter vers la formation professionnelle pour adulte en tant qu'assistante formation / pédagogique.



L'élaboration et la mise en oeuvre du plan de formation de l'entreprise, organisation de réunion, organisation des déplacements, création de document référent pour la bonne marche du service, sont les principales missions que je développe avec succès.



Titulaire du Passeport Compétence Informatique Européen, je pratique aussi SAP achat, SAP HR , SUN et NSI.



Je dispose d'un bon sens relationnel et sais être à l'écoute.

Discrète, réactive, autonome et impliquée, j'intégrerai votre équipe avec aisance.



Mes compétences :

Rigoureuse