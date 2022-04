Frédérique MAKOA

Photographe freelance depuis 2006, je me suis spécialisée dans :

- la prise de vue portrait / mode / people

- la photographie scénique

- la publicité, le packshot

- l'évènementiel

- le reportage

- la photographie de plateau



Si vous recherchez une photographe avec un regard différent d'auteur, alors n'hésitez pas à me contacter.



Pour la retouche / postprod pour la mode, le pack et sur certaines autres images, je travaille également avec un retoucheur/graphiste de talent.





Mon travail est visible ici :



http://www.lestudio-photographic.com (photo, graphisme, illustration,...)

http://www.frederique-makoa.com (portrait, publicité, packshot, etc)

http://www.frederiquemakoa.com (mode,beauté)



