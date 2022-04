Frédérique MALGAROLI

Atelier de poterie à Tousson, près de Milly la Forêt.

L'atelier vous permet de venir à la rencontre de la terre pour créer par l'argile.

Tourner des objets, les monter à la plaque, les modeler et découvrir bien d'autres techniques.

Fabriquer les émaux et engobes servant au décor des pieces.

Cuire vos pièces et avoir le plaisir de rapporter à la maison des objets inventés, créés et émaillés par vous même.

Adultes, enfants, débutants ou confirmés vous êtes tous les bienvenus dans mon atelier à Tousson ( proche de Milly la forêt-91)

Itinéraire personnel

Née en 1955, j’ai travaillé depuis 1976, tout d’abord comme comptable, puis, adjointe au contrôle de gestion au sein de la direction financière d’une société multinationale de l’industrie automobile.Une délocalisation et une fermeture de site ont mis fin à ce parcours.

Autodidacte mais avec une expérience et une pratique des arts créatifs depuis plus de vingt ans.

Aidé par une formation d’animateur, j’ai décidé de m’inscrire dans un nouveau projet de vie en gestation depuis plusieurs années :

L’enseignement de la céramique.



La terre est un langage. Le geste, la forme et la matière sont devenus essentiels pour moi.



Mon chemin de terre devant passer par une formation porteuse à court terme pour

•Acquérir les connaissances techniques que requiert l’activité céramique.

•Assurer les tâches matérielles de préparation et de logistique d’un atelier.

•Acquérir des connaissances en psychopédagogie appliquée.



De février 2005 à février 2006, j’ai suivi une formation professionnelle qualifiante à l’école Fragile Argile de Juvisy sur Orge.



