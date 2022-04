Frédérique MARGERIN-FLAMENT

J’exerce mon métier de consultante depuis plus de 15 ans, tantôt au sein de DSI, tantôt au sein de directions métier, comme Chef de Projet/Product owner.

J’ai travaillé sur des projets réglementaires, « Finance » et « CRM Salesforce », dans les secteurs Banque et Asset Management, et pour certains dans un contexte international.



Je recherche aujourd’hui une mission de MOA/Direction de projet, idéalement orientée Salesforce, tout secteur d’activité, et avec une composante internationale forte.



Je suis certifiée Salesforce ADM201, SCRUM Product Owner et pratique un anglais professionnel courant (TOEIC 805 points).



J’accepte les déplacements ponctuels à l’étranger.



Mes compétences :

Product Owner

Anglais professionnel

Salesforce

Agile Scrum

Contrôle de gestion

Chef de projet

KYC

CRS - AEI

FATCA

Comptabilité

Asset management

Banque