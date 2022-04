Frédérique MARRE

Mon expérience professionnelle dans la visite médicale auprès de différentes spécialités en ville comme à l'hôpital m'a permis de développer des compétences en terme de vente, communication, organisation, autonomie et travail en équipe. Bénéficiant d'un plan de reclassement, j'ai obtenu le DIU FARC à l'université d'Aix-Marseille ainsi qu'un DU d'anglais médical à l'université de Montpellier. J'ai complété cette formation par une expérience de 6 mois en centre de cancérologie en tant qu'ARC investigateur.

En janvier 2014, je prends un poste de déléguée médicale en gynécologie pour Teva Pharmaceuticals sur le Languedoc Roussillon pour une durée déterminée. Depuis septembre 2015, suite à la restructuration des équipes je suis à nouveau en poste chez Teva sur la région de Montpellier et assure la présentation et le développement des spécialités en gynécologie.





Mes compétences :

Recherche clinique

Autonome et responsable

Relation clients

Déplacements Professionnels

Organisation d'évènements

Commercial

Communication