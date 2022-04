Frédérique MARTIN

Forte de mon expérience de gérante de commerce pendant 4 ans ; le travail , la gestion du personnel , les stocks , l’augmentation du chiffre d’affaire , du commerce en général ; toutes ces raisons sont mon leitmotiv .



Ayant mis en place et conçu l’organisation de l’unité de vente et d’accueil du dernier commerce où j’ai exercé , je sais gérer tout ce qui se rattache à une ouverture de commerce .



Je sais agencer un espace de vente , tout comme mettre les produits en valeur , que ce soit en vitrine ou en étalages , du fait que j’étais vendeuse qualifiée dans un magasin de décoration .

Je sais aussi m’occuper d’un suivi de stocks , de réassort et de réception de marchandises , …



Pour moi , les opérations de tenues de caisses font parties de mon quotidien , de même que le suivi administratif .



Je souhaite travailler dans le commerce car j’aime le contact avec la clientèle et la fidélisation est un défi quotidien .



Je suis mère de famille de deux enfants , mais ayant des facilités familiales , ceux-ci n’interfèreront en rien dans mon travail et mon amplitude horaire .